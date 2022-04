Andrea Agnelli, presidente da Juventus: "Superliga já existe: é a Premier League"

Andrea Agnelli, líder da vecchia signora, voltou a abordar o tema que marcou a discussão europeia da última época

Andrea Agnelli, presidente da Juventus, foi uma das principais caras do projeto da Superliga Europeia, que abanou o futebol do Velho Continente num passado recente. Para o líder da vecchia signora, já existe algo parecido.

"Houve um jogo extraordinário como o Manchester City-Real Madrid, mas não nos apercebemos que há duas competições que vão gerar 28 mil milhões nos próximos anos, a Premier League e a Champions. O campeonato inglês gera 4,2 mil milhões por época, e pouco a pouco vai atrair todo o talento: já é uma Superliga. É possível que tenhamos duas equipas inglesas na final da Liga dos Campeões e uma na final da Liga Europa e na Conference League. Esta é a polarização vertical, e depois há a horizontal. Vejamos as ligas domésticas: PSG, Bayern, Legia.... Este sistema imobilizou o futebol", explicou, no evento "Il Foglio a San Siro".

Leia também Covid-19 DGS atualiza regras sobre uso de máscara A orientação recorda que Portugal tem vindo a eliminar a generalidade das medidas restritivas de resposta à pandemia,

Agnelli lembrou o acordo inicial da Superliga e aproveitou para criticar a atitude das instituições do futebol europeu.

"O projeto teve dois momentos. Houve 12 clubes que selaram um acordo de 160 páginas, cujo primeiro ponto era o diálogo com a UEFA e a FIFA. A definição do formato do concurso teria vindo mais tarde. O que foi provocante foi a reação veemente das instituições, que assustou alguns clubes, que, por medo, deram um passo atrás", explicou.