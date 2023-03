Presidente da Indonésia sobre Mundial sub-20: "Não se deve misturar desporto e política"

Participação de Israel no torneio causou polémica e, após uma tentativa de veto por parte do governo, a FIFA decidiu cancelar o sorteio, que estava marcado para sexta-feira, em Bali.

O presidente da Indonésia pediu esta terça-feira que se evite politizar o Mundial de futebol de sub-20, depois de a FIFA ter cancelado o sorteio, apesar de ter sido o país organizador que tentou vetar a participação de Israel.

Em mensagem divulgada nas redes sociais, Jokowi Widodo, assinalou que "não se deve misturar desporto e política", admitindo que o organismo regulador do futebol mundial "tem regras às quais os seus membros devem obedecer".

Na segunda-feira, os responsáveis do futebol indonésio informaram que não receberam uma justificação oficial para o cancelamento do sorteio, previsto para sexta-feira, em Bali, mas relacionaram a decisão da FIFA com uma carta do governador de Bali, Wayan Koster, na qual se opunha à participação de Israel.

Widodo anunciou hoje que ordenou ao presidente da Federação Indonésia de Futebol, Erick Thothir, que se deslocasse a Genebra, para se reunir com representantes da FIFA, com o objetivo de encontrar uma solução para o diferendo.

O Mundial de futebol de sub-20 de 2023 está previsto para o período entre 20 de maio e 11 de junho, em vários locais de Sumatra, Java e Bali, numa competição em que Portugal, que foi campeão do mundo em 1989 e 1991, não estará presente.

O cancelamento do sorteio seguiu-se a uma carta enviada em 14 de março ao governo indonésio, na qual se pedia o veto à participação de Israel, considerando que as políticas do país para com a Palestina não se coadunam com a Indonésia.

O governo da Indonésia, apoiante da causa palestiniana e que não mantém relações diplomáticas com Israel, já disse que não impedirá a participação dos israelitas, mas também garantiu que se manterá "consistente" na sua posição em relação ao conflito.

A Indonésia é o país com mais muçulmanos e integra a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que manifestou interesse conjunto em organizar o Mundial de futebol de 2034.