Presidente da FPF dá os parabéns aos portugueses da Roma

Festa do golo no banco da Roma

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, conquistou a primeira edição da Liga Conferência Europa

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, conquistou a primeira edição da Liga Conferência Europa, ao bater na final o Feyenoord por 1-0, em Tirana, para conquistar o seu segundo troféu europeu, 61 anos depois. Um título que contou ainda com a participação direta de dois internacionais portugueses, o guarda-redes Rui Patrício e o médio Sérgio Oliveira.

Um feito que o presidente da FPF, Fernando Gomes, assinalou. "Felicito com grande amizade e orgulho o José Mourinho, o Rui Patrício, o Sérgio Oliveira, o Nuno Santos, treinador de guarda-redes, o Tiago Pinto, diretor-geral, e José Fontes, do departamento de scouting, pela brilhante conquista, esta quarta-feira, da Conference League, após vitória frente ao Feyenoord", refere o texto publicado no site da federação.

"Permitam-me uma menção especial ao líder da equipa técnica, José Mourinho, pela conquista do seu quinto título europeu. Num feito inédito para o futebol português, tornou-se o primeiro treinador nacional a vencer Liga dos Campeões, por duas, vezes, Liga Europa, Taça UEFA e, agora, Conference League. A todos estes títulos, numa carreira em que tem prestigiado superlativamente todo o futebol e desporto nacionais, José Mourinho, um verdadeiro Special One, conquistou igualmente títulos nacionais em Portugal, Itália, Inglaterra e Espanha", destaca Fernando Gomes.