Presidente da federação inglesa também está contra o "Big Picture"

Greg Clarke apela à união, sublinhando que o plano conhecido este fim de semana visa beneficiar uns poucos e não vai de encontro às necessidades da totalidade do futebol inglês nestes tempos de dificuldades

Greg Clarke, presidente da federação inglesa de futebol (FA), revelou esta terça-feira a sua posição relativamente ao denominado "Project Big Picture", um plano de reforma do futebol profissional em Inglaterra cujos contornos foram conhecidos durante o último fim de semana. Em linhas gerais, este plano prevê a redução do número de equipas no escalão principal (de 20 para 18), o fim da Taça da Liga e da Supertaça, assim como o fim do princípio de "um clube-um voto", passando a conferir maior poder aos nove clubes que há mais tempo na divisão de topo do futebol inglês.

Depois de ter despertado a oposição da direção da própria Premier League, da associação de adeptos e do governo britânico, o presidente federativo também se manifestou contrário a este projeto, sublinhando que o futebol não se resume ao aspeto económico. "Consideramos ter uma liga com uma fantástica estrutura e pirâmide que é a inveja do mundo. Mesmo estando abertos à mudança, a fazer o jogo progredir, as mudanças devem ser feitas no sentido correto e com uma perspetiva de longo prazo", começou por referir Clarke numa carta publicada no site do organismo.

O líder da FA, a quem compete sancionar eventuais alterações aos campeonatos e indicar as equipas inglesas participantes nas competições europeias, disse ter participado em conversações numa fase inicial, mas que abandonou as mesmas ao tomar conhecimento do plano. Concretamente, "no final da primavera, quando o principal objetivo da discussão se tornou a concentração de poder e riqueza nas mãos de alguns clubes". "O nosso jogo deve continuar a melhorar, mas os benefícios devem ser repatidos por todos", referiu, concluindo: "A mudança deve beneficiar clubes, adeptos e jogadores; não somente determinadas folhas de balanço. Nestes tempos difíceis, a união, transparência e objetivos comuns devem sobrepor-se aos interesses de uns poucos".

Este "Project Big Picture", conforme O JOGO Online já noticiou, foi impulsionado por Liverpool e Manchester United e recebeu grande apoio por parte de Rick Parry, antigo diretor dos reds e hoje presidente da English Football League (EFL), que organiza o Championship e as League One e Two.