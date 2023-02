Presidente da Federação espanhola: "Tebas é o melhor embaixador da Superliga"

Luis Rubiales dispara contra o presidente de La Liga, que se mostrou totalmente contra o regresso do projeto da Superliga Europeia

Luis Rubiales, presidente da Federação espanhola de futebol, veio a público comentar um dos temas fortes da atualidade desportiva: a Superliga Europeia. O dirigente aproveitou a ocasião para dar a sua opinião e visar o atual presidente de La Liga, Javier Tebas.

"Penso como Ceferin. A melhor competição de clubes do mundo é a Liga dos Campeões. A UEFA é o governo do futebol e para mim a coisa leal é fazê-lo tal como está agora. A UEFA tem o apoio da União Europeia porque está de acordo com o modelo de associação do desporto. Posso concordar com certas pessoas em substância, mas não na forma. Não concordo com Real Madrid e Barcelona sobre a Superliga, mas o melhor embaixador da Superliga é Tebas, não é Florentino ou Laporta. Tebas está a empobrecer a liga espanhola em relação à Premier", explicou, em declarações à Europa Press.

Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, tinha reagido com uma publicação no Twitter ao anúncio das bases para o novo projeto da Superliga, mostrando-se contra o projeto.

"A Superliga é o lobo que hoje se disfarça de avó para tentar enganar o futebol europeu, mas o seu nariz e os seus dentes são muito grandes. Quatro divisões na Europa? Claro que a primeira é para eles, como na reforma de 2019. Governo dos clubes? Claro, só os grandes", referiu, há alguns dias.