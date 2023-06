Presidente da CBF sobre Ancelotti: "Quem joga com ele fica com saudades..."

Apesar de já ter dito publicamente que prefere cumprir o ano restante de contrato que tem no Real Madrid, o técnico italiano continua no topo da corrida para o cargo de próximo selecionador brasileiro.

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), voltou a elogiar esta terça-feira Carlo Ancelotti, que continua a ser apontado como a opção favorita do organismo para a sucessão de Tite no comando do Brasil, apesar de ter mais um ano de contrato no Real Madrid.

"Eu queria dizer o seguinte: consideramo-lo como um dos melhores treinadores de futebol do mundo, sem discriminação aos demais. Não só por ser um vencedor em tudo o que se tem colocado, mas também, com base na palavra de todos os atletas que jogaram com ele, por ser a pessoa ideal e a qual gostariam de que os treinasse para aprenderem com ele. É um grande gestor de grupo. Os atletas que jogaram com ele têm saudades e elegem-no como o melhor treinador das suas carreiras. E os mais novos, que ainda sonham em crescer no futebol, gostariam de ter um treinador como Ancelotti. Entendo que é um dos melhores treinadores do mundo e que [gostaria] de treinar uma das melhores seleções do mundo", afirmou o dirigente, numa conferência de imprensa realizada em Madrid.

O presidente da CBF referiu ainda que pretende reunir-se com a comitiva do treinador italiano, que já avisou publicamente que tem o desejo de cumprir o seu contrato nos merengues, durante esta semana, de forma a ficar mais informado sobre os seus planos concretos. Admitiu ainda que, caso seja preciso esperar até ao verão de 2024 por Ancelotti, a CBF terá de o discutir, não fechando a porta a essa possibilidade.

"Nesse caso, não será uma decisão que vou tomar sozinho, tenho de ouvir e discuti-la com o nosso quadro e com os jogadores, porque eles precisam de ser ouvidos. A decisão tem de estar sintonizada com o que os jogadores pensam. Por isso, será algo que teremos de discutir no futuro. Mas tmos um objetivo claro e vamos atrás dele. Vou ficar em Espanha até ao dia 18 de junho e temos algumas reuniões marcadas. Não posso dizer publicamente que são com Ancelotti em pessoa, mas espero voltar ao Brasil com uma mensagem mais clara acerca dele", frisou Ednaldo Rodrigues.

De acordo com a imprensa brasileira, entre as alternativas da CBF para Ancelotti estão os portugueses Abel Ferreira (Palmeiras) e Jorge Jesus (sem clube após ter deixado o Fenerbahçe), assim como o canarinho Fernando Diniz, que orienta o Fluminense.