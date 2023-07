Presidente da Câmara de Paris: "Não percebo o jogo do PSG"

Anne Hidalgo quer a permanência de Mbappé na capital francesa

Kylian Mbappé continua a ser o assunto do momento em França. O braço de ferro com o PSG promete durar mais algum tempo e há quem não goste, como a presidente da câmara de Paris.

"Não percebo o jogo que o PSG está a fazer. Kylian Mbappé é o melhor jogador do mundo. Admito que não percebo nada", referiu Anne Hidalgo, em declarações ao RMC.

A autarca da capital francesa explicou ainda que é muito importante para a cidade manter um jogador do nível de Mbappé.

"Kylian é um jogador extraordinário e temos de o manter em Paris. Penso que também era seu desejo ficar o máximo de tempo possível", referiu.

Com contrato até 2024, Mbappé ficou de fora da digressão de pré-temporada do PSG, que só trabalha com dois cenários: saída imediata ou renovação. Os parisienses até podem avançar para uma solução mais radical e que já foi noticiada: a de deixar uma das suas figuras na bancada durante uma temporada inteira.