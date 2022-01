Presidente da Federação de Futebol da Albânia alvo de atentado com bomba

Representante máximo do futebol albanês foi alvo de um atentado, com recurso a bomba, no domicílio. No local, apenas se encontravam a mulher e o filho, que saírem ilesos do ataque. Alegado autor foi detido pelas autoridades albaneses esta quinta-feira

Armand Duka é presidente da Federação de Futebol da Albânia há 20 anos e pretende-se candidatar às eleições para o cargo que vão ter lugar em março. Acusado por opositores e críticos de aceitar subornos, participar em processos de lavagem de dinheiro e manipulação eleitoral, os protestos contra a candidatura do polémico dirigente ganharam outro tom na noite desta segunda-feira.

O jornal alemão Bild noticiou esta quinta-feira que Duka foi alvo de um atentado com recurso a bomba em frente à própria casa, onde apenas se encontrava a mulher e o filho, que saíram ilesos do incidente. Já o dirigente estava em Tirana, capital do país.

O alegado autor do crime já foi detido pela polícia albanesa esta quinta-feira, tratando-se de um homem de 34 anos condenado no passado por posse ilegal de armas e explosivos.

O incidente motivou a deslocação de um delegado da UEFA para Tirana, palco que vai acolher a final desta edição da Liga Conferência, de forma a discutir eventuais problemas de segurança na ocasião.