Presidente confirma: lateral do Rayo vai reforçar Real Madrid em 2023/2024

Fran García também era pretendido pelo Bayer Leverkusen, treinado pelo espanhol Xabi Alonso. Reforço merengue está confirmado, mas apenas para a próxima temporada

Fran García, lateral espanhol, de 23 anos, vai ser reforço do Real Madrid para a temporada 2023/2024. A confirmação foi dada pelo próprio presidente do Rayo Vallecano.

"Fran García irá para o Real Madrid no final desta temporada. Chegámos a um acordo. O Real Madrid impediu Fran García de ir para o Bayer Leverkusen", confirmou Raúl Martín Presa, presidente do clube de Vallecas, em entrevista à Cadena Cope.

Recorde-se que o Leverkusen, equipa que também estava interessada no jogador, é, por estes dias, treinado pelo antigo jogador dos merengues, Xabi Alonso.

Fran García está pelo terceiro ano consecutivo no Rayo Vallecano, depois de ter feito a sua formação, precisamente, no Real Madrid. Leva 103 partidas com um emblema que deixará de ser o seu a partir do próximo verão.