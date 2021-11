Preparam-se para apresentar novo projeto para reestruturação do futebol inglês

Antigo presidente da Federação Inglesa de Futebol (FA) quer remodelar futebol do país.

De acordo com o jornal inglês The Athletic, David Bernstein, antigo presidente da Federação Inglesa de Futebol, pretende apresentar uma nova proposta para renovar o futebol inglês. O projeto deve rivalizar com o "Bic Picture", apresentado recentemente pelas equipas do Manchester United e do Liverpool.

Os dois gigantes ingleses têm uma proposta de revitalização financeira para clubes em situação precária, mas alguns pontos controversos têm desagradado os outros 14 clubes fora dos "Big Six". As equipas alegam que o poder da Liga inglesa ficaria ainda mais concentrado.

A proposta David Bernstein diferencia-se pela ausência total de ligações ativas a clubes da Premier League. O ex-presidente do Manchester City acredita que o futebol inglês precisa de ideias independentes para resolver questões de todos os campos do futebol nacional, incluindo as diferentes divisões nacionais e o futebol de mulheres.

Espera-se que os detalhes do novo projeto sejam conhecidos até ao dia 1 de dezembro, quando haverá novas reuniões incluindo dirigentes e clubes.