Preparador pede desculpa após soco a Pedro: "Entrei no balneário muito chateado"

O preparador físico Pablo Fernández pediu desculpa após ter dado um soco na boca a Pedro, avançado do Flamengo, após a vitória frente ao Atlético Mineiro.

Pablo Fernández, preparador físico do Flamengo que agrediu o avançado Pedro após a vitória da equipa na visita ao Atlético Mineiro (2-1), na 17.ª jornada do Brasileirão, reagiu pela primeira vez ao caso, pedindo desculpa ao jogador e a todos os funcionários do clube.

"Poderia começar estas palavras de mil maneiras, mas as únicas que realmente fazem sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo. Entrei no balneário muito chateado, a querer resolver logo a situação e fiz mal. Foi planeado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isto pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma", começou por lamentar, em declarações reproduzidas pelo GloboEsporte.

"Estive a pensar sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar atrás no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir. Definitivamente, se tivesse divergências com o Pedro, devia tê-las resolvido noutro momento e de outra forma. Vou tentar fazer com que isso aconteça. Vou trabalhar para mudar e ser melhor", completou.

De acordo com a imprensa brasileira, os jogadores do Flamengo ficaram chocados com a agressão e recusam-se a treinar enquanto o preparador argentino não for despedido. A ESPN avança mesmo que o plantel pretende que toda a equipa técnica, incluindo o treinador Jorge Sampaoli, deixe o emblema.