Preparador físico em preventiva após gestos racistas serem divulgados. Veja o vídeo

Preparador físico do Universitario, do Peru, foi detido no final da partida, na noite de terça-feira. Está em prisão preventiva e a justiça brasileira não o deixa sair

O preparador físico do Universitario que foi detido por gestos racistas para os adeptos do Corinthians, continua em prisão preventiva.

Apesar da intervenção do Peru ao nível diplomático, Sebastián Avellino, o preparador em questão, de nacionalidade uruguaia, continua no Brasil. A justiça brasileira recusou a sua saída da prisão.

Entretanto, depois do escândalo que se gerou com a sua detenção no final do encontro da Taça Sul-Americana, na terça-feira à noite, surgiram hoje imagens dos gestos de Avellino, através da conta de twitter "@okdobleamarilla".

O Universitario emitiu ontem um comunicado a referir que ele respondeu a insultos, mas sem fazer gestos racistas, e condenou que tenha sido "tratado como um deliquente", falando em "acusação subjetiva sem direito a réplica". Já o próprio Avellano terá dito que foi mal interpretado.