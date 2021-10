Preocupação pelo afastamento de Steve Bruce: "Se alguém com a experiência dele luta..."

Steve Bruce deixou recentemente o comando técnico do Newcastle por mútuo acordo.

Mikel Arteta, treinador do Arsenal, em declarações à Sky Sports, comentou a saída de Steve Bruce do comando técnico do Newcastle, advertindo que alguns treinadores de futebol estão a afastar-se devido ao abuso dos adeptos e das redes sociais. De recordar que Bruce havia afirmado ter sido acusado de ser "estúpido e taticamente inapto" e que muitas pessoas em torno do clube desejavam a sua saída.

"Só vai piorar, a menos que façamos algo a esse respeito. O abuso dos adeptos e dos meios de comunicação social está a afastar os jovens treinadores. Penso que já começou pela nossa sociedade, é mais fácil entrar na zona de conforto. A coisa mais fácil é sentar-se ao lado de alguém, ou estar nas ciências do desporto ou ser um treinador [de uma modalidade] individual ou algo do género", começou por dizer.

"Esperemos que não [afaste os jovens treinadores]. Isto é o que não podemos perder, porque há muitas pessoas com grande talento, grandes capacidades. Isto não pode ser o filtro para que alguém tome a decisão de se precisa de estar lá ou não", continuou, dando depois o seu próprio exemplo.

"A minha preocupação é que a minha carreira é muito curta. Steve Bruce tem vindo a fazê-lo há anos, já orientou mais de mil jogos. Se alguém com essa experiência está a lutar contra estes problemas, não há uma solução fácil para a situação", concluiu.