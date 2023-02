Prémio Puskás já só tem três candidatos: recorde os golos em questão

Oito dos onze nomeados foram cortados, incluindo Kylian Mbappé, Mario Balotelli ou Théo Hernández. Richarlison, Payet e Marcin Oleksy discutem prémio

Richarlison, Payet e Marcin Oleksy são os três nomeados finais ao prémio Puskás, informou a FIFA, esta sexta-feira.

A organização cortou oito dos 11 nomeados, retirando da equação o golo de Mbappé à Argentina, na final do Mundial, por exemplo.

Entre a inspiração de Richarlison no Catar, o pontapé colocadíssimo de Payet e o pontapé acrobático do polaco Oleksy está o próximo melhor golo do ano.

Confira os três nomeados:

Richarlison (Brasil): Brasil v. Sérvia [Mundial'2022] (24 novembro 2022).

Marcin Oleksy (Polónia): Warta Poznan v. Stal Rzeszow [PZU Amp Futbol Ekstraklasa] (6 novembro 2022).

Dimitri Payet (França): Marselha v. PAOK [Conference League] (7 abril 2022).

