Prémio Bola De Ouro Dream Team: a reação de Casillas e ausências notadas

Antigo guarda-redes do FC Porto integra o lote de eleitos para compor a melhor formação da história do futebol; Divulgação dos 11 vencedores, que serão escolhidos por 170 jornalistas, vai ocorrer a 17 de dezembro

A France Football divulgou, esta segunda-feira, os primeiros nomes de alguns antigos e atuais futebolistas nomeados para a votação do prémio Bola De Ouro Dream Team. Entre eles, está o de Iker Casillas, ex-guarda-redes internacional espanhol que representou o FC Porto, e o do ex-"leão" Peter Schmeichel.

Esta distinção visa eleger o melhor onze da história do futebol e substitui a habitual entrega da Bola de Ouro, que pela primeira vez não será atribuída este ano devido às implicações da pandemia de covid-19 na realização das principais competições europeias de clubes e de seleções.

A famigerada publicação começou por revelar, de manhã, a lista de guarda-redes que vai ser submetida a votação no final de 2020. Além de Casillas, está também Gordon Banks, Thomas Nkono, Buffon, Peter Schmeichel (que representou o Sporting de 1999 a 2001), Van der Sar, Sepp Maier, Lev Yachine, o atual campeão europeu Manuel Neuer e Dino Zoff.

Através das redes sociais, Iker Casillas mostrou-se satisfeito por fazer parte das escolhas. "Uma honra fazer parte desta lista", escreveu a lenda espanhola a propósito da nomeação.

Uma hora depois da primeira publicação reveladora, a France Football anunciou as identidades de dez antigos jogadores nomeados para o melhor defesa direito da história: Giuseppe Bergomi, Manfred Kaltz, Cafu, Philipp Lahm, Carlos Alberto, Suurbier, Djalma Santos, Lilian Thuram, Claudio Gentile e Berti Vogts.

Para a escolha do melhor defesa central de sempre do desporto-rei, a France Football nomeou Franco Baresi, Bobby Moore, Franz Beckenbauer, Daniel Passarella, Fabio Cannavaro, Matthias Sammer, Desailly, Gaetano Scirea, Ronald Koeman (atual treinador do Barcelona) e Sérgio Ramos, o dono da braçadeira de capitão do Real Madrid.

A France Football revelou também o rol de nomeados para o melhor defesa esquerdo de todos os tempos no futebol: Andreas Brehme, Ruud Krol, Paul Breitner, Paolo Maldini, Antonio Cabrini, Marcelo (atualmente no Real Madrid), Giacinto Facchetti, Nilton Santos, Junior e Roberto Carlos.

Nas reações, muitos seguidores da France Football questionaram, por exemplo, a ausência de Carles Puyol, antigo internacional espanhol que vestiu a camisola do Barcelona durante toda a carreira, Daniel Alves ou Ashley Cole.

No próximo dia 12 de outubro, a publicação francesa vai divulgar os nomes dos centrocampistas e, no dia 19 deste mês, as identidades dos avançados submetidos a votação.

O melhor onze da história do futebol, cuja definição está dependente dos votos de 170 jornalistas que votam habitualmente na escolha do vencedor da Bola de Ouro, será anunciado a 17 de dezembro.