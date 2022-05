Premier League: Wolves empatam pela sexta jornada consecutiva

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Na penúltima jornada da Premier League, num embate entre equipas do meio da tabela, o Aston Villa empatou em Birmingham com o Crystal Palace (1-1) e igual resultado obtiveram os Wolves na receção ao já despromovido Norwich.

Foi o sexto jogo seguido de Bruno Lage sem vencer na Premier League (quatro derrotas e dois empates) e que deixou a equipa do técnico português sem possibilidades matemáticas que chegar um lugar europeu (está no oitavo posto).

Toti Gomes, João Moutinho, Rúben Neves e João Moutinho foram titulares na equipa da casa, enquanto Chiquinho, Podence e Fábio Silva foram lançados na segunda parte.

Além do adeus europeu, o Wolverhampton pode até final da prova perder o oitavo posto para o Leicester City. Os foxes, sem Ricardo Pereira, lesionado, foram ao campo do despromovido Watford golear por 5-1, com destaque para os bis de Vardy e Barnes.