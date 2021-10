Premier League vai reunir-se com a Amnistia Internacional devido ao Newcastle

A AI tinha requisitado um encontro com a Premier League, defendendo a necessidade de introduzir novas regras na aquisição das equipas que disputam a competição, já que a compra do Newcastle "foi efetuada por pessoas que cometeram crimes contra os direitos humanos".

Os responsáveis da Liga inglesa de futebol vão reunir-se com a Amnistia Internacional (AI) devido à compra do Newcastle por um fundo da Arábia Saudita, alegadamente ligado ao governo desse país, anunciou esta sexta-feira a organização defensora dos direitos humanos.

A AI, através do seu responsável máximo no Reino Unido, tinha requisitado um encontro com a Premier League, defendendo a necessidade de introduzir novas regras na aquisição das equipas que disputam a competição, já que a compra do Newcastle "foi efetuada por pessoas que cometeram crimes contra os direitos humanos".

"Os regulamentos atuais sobre quem controla o futebol inglês estão incorretos e não proíbem proprietários que possam ter sido cúmplices de atos de tortura, escravidão, tráfico de pessoas e até crimes de guerra", disse Sacha Deshmukh, em comunicado.

O Newcastle foi vendido ao Public Investment Fund (PIF), que vai injetar, segundo a imprensa britânica, 300 milhões de libras (cerca de 333 milhões de euros) no clube do norte de Inglaterra.

O PIF é um fundo com ligações à Arábia Saudita, mas a Premier League deu luz verde ao negócio, depois de ter recebido garantias de que não existe qualquer ligação ao governo saudita, que tem sido acusado, reiteradamente, de desrespeitar os direitos humanos.

A data da reunião entre a Premier League e a AI não foi divulgada.