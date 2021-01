Premier League vai introduzir substituições adicionais para casos de comoção cerebral

De acordo com este protocolo, além das tradicionais três substituições, cada equipa terá a possibilidade de realizar um máximo de duas alterações adicionais durante um jogo.

A Premier League, a principal competição de futebol em Inglaterra, vai introduzir, a partir da próxima semana, duas substituições adicionais em casos de comoção cerebral durante um jogo, anunciou esta sexta-feira a federação daquele país (FA).

Em comunicado, a FA informou que o período experimental para começar a aplicar a nova norma vai iniciar-se a 6 de fevereiro, depois de esta já ter sido aprovada pelo International Board (IFAB), entidade que regulamenta as regras no futebol.

Esta norma abrange os jogos da Premier League, a partir da 23.ª jornada, mas também da Taça de Inglaterra e do primeiro e segundo escalões do futebol feminino (Women"s Super League e Women"s Championship).

De acordo com este protocolo, além das tradicionais três substituições, cada equipa terá a possibilidade de realizar um máximo de duas alterações adicionais durante um jogo, em caso de se verificar uma comoção cerebral.

A introdução desta regra começou a ser discutida quando o mexicano Raúl Jiménez chocou de forma violenta com o brasileiro David Luiz, nos instantes iniciais do jogo Arsenal-Wolverhampton, em 29 de novembro do ano passado.

O avançado dos "wolves" foi assistido durante 10 minutos no relvado e acabou por ser encaminhado para o hospital, onde lhe foi diagnosticada uma fratura craniana. Foi operado no dia seguinte e, desde então, mantém-se afastado dos relvados e sem data prevista para regressar à competição.

No início do mês, a FIFA também anunciou que vai testar substituições adicionais de jogadores em casos de concussão real ou suspeita no Mundial de clubes, que se realiza entre 01 e 11 de fevereiro, no Catar.