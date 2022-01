Premier League tem 85% dos jogadores com pelo menos uma dose da vacina

Redação com Lusa

85% dos jogadores da Premier League já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, informou esta segunda-feira a liga inglesa.

O organismo acrescenta que se aos atletas, técnicos e dirigentes se acrescentarem os funcionários dos clubes, a percentagem de indivíduos protegidos sobe para os 92%.

Pela quinta semana consecutiva, o número de positivos continua a diminuir, tendo sido somente de 11 entre os 1.947 testados entre 24 e 30 de janeiro.

Um dos fatores a contribuir para esta quebra é o facto de muitos atletas não se encontrarem nas cidades desportivas dos clubes, onde se realizam os exames, uma vez que a competição está em pausa de inverno, regressando no próximo fim de semana.

As medidas contra a covid-19 têm sido suavizadas no campeonato inglês, acompanhando o que tem sido feito pelo governo no combate à pandemia.