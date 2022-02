Premier League: Southampton vence Norwich e sobe ao nono lugar

Triunfo por 2-0, com um golo em cada parte, por Adams e Oriol Romeu. Norwich não vai sair do último lugar

O Southampton recebeu e venceu hoje o Norwich, por 2-0, na 27.ª jornada da Premier League, subindo ao nono lugar, com 35 pontos, enquanto o seu adversário manteve a última posição.

O primeiro golo da equipa da casa foi marcado aos 36 minutos, pelo avançado escocês Che Adams, mas o destino da partida só ficou "selado" ao minuto 88, quando o médio espanhol Oriol Romeu, fez o 2-0.

Com este triunfo, o Southampton subiu, provisoriamente, ao nono lugar, com 35 pontos (26 jogos), enquanto o Norwich é o lanterna-vermelha, com 17 (26), da Premier League, que é liderada pelo Manchester City, com 63 (26), seguido de Liverpool, com 60 (26), Chelsea, com 50 (25), e Manchester United, com 46 (26).