Premier League quer acabar com casas de apostas nas camisolas

Medida poderá ser implementada no prazo de três anos, até terminarem os contratos já em vigor, e visa travar o crescimento exponencial de apostadores

A Inglaterra está a viver um "boom" de apostas no futebol e, mesmo as apostas sendo uma tradição no país, a Premier League pretende terminar com os patrocínios de casas de apostas na parte da frente das camisolas dos clubes da Premier League, para travar o mencionado crescimento exponencial do "vício" das apostas.

Segundo o Evening Standard, a medida seria efetiva em três anos, para dar tempo a finalizarem os contratos em vigor, visto que oito equipas da Premier têm patrocínios de casas de apostas.

A proibição seria parcial e não total, dado que poderia surgir noutras partes dos equipamentos e nos estádios, mas não no local com maior visibilidade.

A medida foi debatida esta quinta-feira numa reunião da Premier League, mas está ainda dependente de votação.

Em Portugal, a Betano patrocina Sporting, Benfica, FC Porto, Braga e Marítimo.