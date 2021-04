Premier League paga 319 milhões em comissões: Chelsea é o rei dos gastos

Em plena crise pandémica, os clubes não se retraíram e até gastaram mais em honorários do que no ano anterior.

De acordo com dados divulgados pelo The Football Association (FA), o Chelsea foi o clube que mais gastou na Premier League com honorários a agentes/intermediários nos doze meses anteriores ao início de fevereiro de 2021, ou seja, de 1 de fevereiro de 2020 a 1 de fevereiro de 2021.

Entre as contratações mais sonantes do emblema londrino estão Timo Werner (55 milhões de euros), Kai Havertz (80 milhões de euros) e Ben Chilwell (50 milhões de euros), mas no total em comissões para todos os empresários que negociaram jogadores com os Blues, estes gastam mais de 41 milhões de euros. Um lugar abaixo do adversário do FC Porto na Champions, surge o Manchester City, que desembolsou em comissões cerca de 35 milhões de euros. O pódio fica completo com o Manchester United, que pagou praticamente o mesmo valor que o rival. No fundo da tabela aparece o West Brom com cinco milhões que ajudaram a engordar a conta bancária de alguns empresários.

Estes números ganham ainda maior dimensão se pensarmos que no período atrás referido, a totalidade dos emblemas da Premier League despenderam quase 319 milhões de euros - mesmo olhando para as perdas a nível financeiro que tiveram provocadas pela pandemia. Aliás, o total acabou por ser superior ao valor pago pelos clubes entre 1 de fevereiro de 2019 e 31 de janeiro de 2020 (cerca de 308 milhões de euros).

As comissões pagas a empresários na Championship - competição equivalente à Liga SABSEG -, baixaram 10 milhões de euros em relação ao ano anterior, atingindo um total de 47 milhões de euros. O Norwich foi o que mais dinheiro despendeu, cerca de 8 milhões de euros, e o promovido Wycombe o que menos desembolsou: 147 mil euros.