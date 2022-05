Premier League: Leeds empata e sai da zona de despromoção

No primeiro jogo do dia, o Tottenham subiu provisoriamente ao quarto lugar

Na luta pela permanência na Premier League, o histórico Leeds United saiu provisoriamente da zona de despromoção ao cabo da penúltima jornada, embora tenha apenas empatado (1-1) na receção ao Brighton. O defesa holandês Struijk, aos 90+2 minutos, impediu a derrota dos whites e garantiu um valioso ponto na luta pela continuidade na Premier League.

No primeiro jogo do dia, o Tottenham subiu provisoriamente ao quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, e colocou pressão sobre o Arsenal, após receber e vencer o Burnley, por 1-0, com um golo do avançado Harry Kane, aos 45+8 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

Com este triunfo, os Spurs passaram a somar 68 pontos e ultrapassaram à condição o Arsenal, o histórico rival, que continua com 66, na luta pela "Champions".

Os gunners jogam na segunda-feira no terreno do Newcastle.

Por seu lado, o Burnley caiu para 18.º posto, com 34 pontos, e entrou em zona de despromoção.