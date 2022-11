Premier League: jogador investigado por alegado envolvimento em apostas desportivas

O avançado do Brentford Ivan Toney, que estará entre os possíveis jogadores convocados para o Mundial'2022, está a ser investigado por um alegado envolvimento em apostas desportivas.

Ivan Toney, avançado do Brentford, está a ser investigado devido a um suposto envolvimento em apostos em jogos de futebol. A notícia foi adiantada no sábado pelo jornal britânico The Sun.

A Associação inglesa de futebol (FA) está a investigar a situação e, caso se confirme, o jogador inglês arrisca falhar o Mundial'2022. Não é certo que Toney vá ser um dos eleitos por Gareth Southgate, mas na último convocatória dos ingleses, em setembro, o ponta de lança foi convocado, embora não tenha sido utilizado.

De acordo com a imprensa inglesa, o alegado envolvimento nas apostas desportivas aconteceu quando o futebolista de 26 anos atuava numa das equipas que representou antes de chegar ao Brentford, em 2020. E também não se tratará de match-fixing, visto que nenhuma das alegadas apostas terá sido feita em jogos em que o próprio iria participar.

No entanto, as regras são claras em Inglaterra: os jogadores estão proibidos de apostas.

Na noite de ontem, Ivan Toney reagiu, através das redes sociais: "Estou a par de uma história que me envolve e que está a circular hoje [ontem]. Tenho estado a ajudar a Football Association com os inquéritos e não vou fazer quaisquer comentários até que a investigação esteja concluída. Sou inglês com muito orgulho e o meu sonho de criança sempre foi representar o meu país numa final de um Mundial", escreveu.