Premier League doa mais de um milhão de euros para ajudar a Turquia e a Síria

Organismo responsável pela primeira divisão do futebol inglês dá o exemplo e faz uma doação para ajudar as vítimas do sismo que assolou a Turquia e a Síria.

A Premier League comunicou, esta sexta-feira, que vai fazer uma doação de um milhão de libras - sensivelmente 1,1 milhão de euros - ao Comité de Emergência de Desastres (um grupo de instituições do Reino Unido que coordena e arrecada fundos para ajudar pessoas afetadas por desastres e crises humanitárias em todo o mundo), com vista a ajudar as vítimas do terramoto que assolou a Turquia e a Síria.

Em comunicado, o organismo diz-se "profundamente entristecido" pela tragédia que "matou milhares de pessoas".

A Premier League anunciou ainda que, "em sinal de respeito" pelos que perderam a vida e pelos que foram afetados pelo sismo, os jogadores e árbitros vão usar fumos negros nos jogos disputados neste fim de semana.