Premier League: City humilha United no dérbi e Ronaldo não saiu do banco

Os ​​​​​​​citizens golearam os red devils no dérbi da cidade de Manchester, com Erling Haaland a fazer três golos e duas assistências.

O Manchester City recebeu e trucidou o Manchester United por 6-3, em jogo da nona jornada da Premier League.

A equipa de Pep Guardiola entrou a todo o gás na partida e, logo aos oito minutos, João Cancelo tocou em Bernardo Silva (Rúben Dias ficou no banco), o extremo ex-Mónaco cruzou da esquerda e Phil Foden, de primeira, bateu David de Gea.

Aos 34", na sequência de um canto batido por Kevin De Bruyne, Erling Haaland fez o segundo de cabeça e, volvidos três minutos, os mesmos protagonistas construíram o terceiro dos citizens, com o belga a assistir, com conta, peso e medida, o norueguês, que bisou no desafio.

Ao minuto 44, Erling Haaland mostrou que também sabe servir os companheiros e, com precisão, colocou o esférico em Phil Foden, que só teve de encostar para o fundo das redes, chegando também ao bis na conta pessoal. Este golo fez com que, ainda antes do intervalo, alguns adeptos do United (que apresentou Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze inicial, ao passo que Cristiano Ronaldo foi suplente não utilizado) abandonassem as bancadas do Etihad Stadium.

Na segunda parte, aos 56", o reforço Antony, com um belíssimo remate de fora da área, reduziu as diferenças no marcador. Porém, à passagem do minuto 64, Erling Haaland, assistido por Sergio Gómez, apontou o hat-trick (o letal ponta de lança de 22 anos, contratado ao Borussia Dortmund, leva 14 golos em oito jogos no campeonato inglês). O pesadelo da turma de Old Trafford não ficou por aqui porque, aos 72 minutos, Phil Foden recebeu um passe de Erling Haaland e também alcançou a fasquia dos três tentos no encontro. Perto do apito final, Anthony Martial, lançado na etapa complementar, bisou (84" e 90+1") e atenuou o resultado.

Com este triunfo, o City passa a somar 20 pontos e continua no segundo lugar da liga inglesa, atrás do Arsenal. Já a formação de Erik ten Hag permanece com 12 e ocupa a sexta posição da tabela classificativa.