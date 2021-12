Premier League chama por Hazard, mas esbarra nos valores pedidos pelo Real Madrid

Eden Hazard fez apenas 12 jogos na atual temporada e não marcou golos.

O futuro de Eden Hazard parece cada vez mais distante do Santiago Bernabéu. O jogador de 30 anos leva 12 jogos disputados pelo Real Madrid esta temporada, ainda sem golos e somando apenas uma assistência. Fustigado por várias lesões, o avançado belga não encontrou o seu verdadeiro espaço no onze do Real Madrid, pelo que o seu futuro começa a ser questionado.

Apesar do contrato até 2024, a permanência do jogador não estará nos planos do Real Madrid. Já se falou em mais de uma ocasião sobre a sua possível saída do Bernabéu. Agora, com o mercado de inverno à porta, um novo possível destino é apontado ao belga.

De acordo com o jornal inglês The Sun, o West Ham está interessado em Hazard e prepara uma oferta de 25 milhões de euros pelo avançado. Uma quantia que, por enquanto, seria considerada insuficiente pela equipa espanhola, que espera pelo menos 50 milhões de euros para libertar Eden Hazard.