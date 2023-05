Após o encontro entre Leicester e Liverpool, agendado para as 20h00

Pela primeira vez na história, os adeptos poderão ouvir um áudio do VAR da Premier League.

Pois bem, as comunicações entre o VAR e o árbitro do encontro entre Leicester e Liverpool, agendado para as 20h00, serão divulgadas esta segunda-feira, logo após a partida, no "Monday Night Football".

A divulgação dos áudios tem como objetivos trazer maior clareza para adeptos, treinadores e jogadores.