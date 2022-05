Premier League aprova venda do Chelsea

Entidade que regula o topo do futebol inglês aprova negócio do clube londrino com o consórcio liderado por Todd Boehly

A Premier League, entidade que regula o topo do futebol inglês, aprovou a compra do Chelsea pelo empresário norte-americano Todd Boehly.

O negócio entre o clube londrino e o consórcio liderado por Todd Boehly foi autorizado depois de passar no teste de idoneidade.

Para que o negócio fique concluído, resta o acordo com o governo do Reino Unido, que poderá, então, tornar definitiva a compra do Chelsea por 4,6 mil milhões de euros.

O Chelsea foi um dos clubes afetados pelas sanções aplicadas a vários oligarcas russos na sequência da invasão russa na Ucrânia, com Roman Abramovich a sair do clube londrino após duas décadas.