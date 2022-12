Premier League anuncia homenagens a Pelé: aplausos e não só

Encontros da jornada 18 serão antecedidos de um minuto de aplauso para o Rei. Jogadores e árbitros atuarão com braçadeiras negras

Pelé faleceu nesta última quinta-feira e deixou o futebol de luto. A Premier League não vai passar ao lado da morte do Rei e já anunciou medidas especiais para a jornada 18, que será disputada em 2022 e 2023.

Com efeito, entre o próximo dia 30 de dezembro e um de janeiro, todos os encontros da principal divisão do futebol britânico serão antecedidos com um minuto de aplauso. Para além disso, jogadores e árbitros de todas as equipas atuarão com braçadeiras negras.