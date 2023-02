Premier League afasta árbitro que colocou mal a linha do VAR

John Brooks anulou mal um golo a Pervis Estupiñán, do Brighton, contra o Crystal Palace. Já não estará no Liverpool-Everton desta segunda-feira e no Arsenal-Manchester City de quarta-feira

A Premier League decidiu afastar o árbitro John Brooks por ter colocado mal a linha do fora de jogo e anulado, de forma indevida, um golo a Pervis Estupiñán, do Brighton, na partida de domingo contra o Crystal Palace.

Ainda no domingo, o organismo que representa os árbitros profissionais ingleses (PGMOL) admitiu a existência de dois erros do videoárbitro (VAR) causados por "falha humana" em prejuízo de Arsenal (contra o Brentford) e Brighton (contra o Crystal Palace), na 23.ª jornada da Liga inglesa.

No caso da partida do Arsenal, um golo devia ter sido anulado, mas não foi verificado pelo VAR. No caso do Brighton, foi mal anulado um golo do equatoriano Pervis Estupiñán, por fora de jogo, porque a linha de referência não tinha sido alinhada com o penúltimo defesa dos londrinos.

John Brooks ia participar no Liverpool-Everton desta segunda-feira e no Arsenal-Manchester City, de quarta-feira, partidas nas quais será substituído por Andre Marriner e David Coote.