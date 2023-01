Premier League abre 2023 com vitória do Aston Villa em Londres

Aston Villa venceu na visita ao Tottenham

O Aston Villa venceu por 2-0 na visita ao Tottenham, em jogo da 18.ª jornada da Premier League, que marcou o regresso de Hugo Lloris, à baliza dos Spurs, depois do Mundial2022.

No Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, golos do argentino Emiliano Buendia, aos 50 minutos, e do brasileiro Douglas Luís, aos 73, permitiram o regresso do Aston Villa às vitórias, depois da derrota por 3-1 na semana passada frente ao Liverpool.

O Tottenham, orientado pelo italiano Antonio Conte, somou o segundo jogo sem vencer, depois de na segunda-feira ter empatado a dois golos com o Brentford.

O encontro poderia ter voltado a colocar frente a frente os dois guarda-redes que disputaram a final do Mundial'2022, mas o argentino Emiliano Martínez ainda não foi titular, depois de só ter regressado aos trabalhos em Birmingham na sexta-feira.

Os Spurs seguem na quinta posição, com 30 pontos, mais dois do que o Liverpool, sexto, mas com menos um jogo disputado, enquanto o Aston Villa, ocupa a 12.ª posição da tabela.