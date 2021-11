Premier League a uma só voz: todos os 20 clubes estão contra o Mundial bienal

Proposta não agrada aos intervenientes maiores de Inglaterra.

É uma medida que tem feito correr muita tinta e que, em Inglaterra, não é propriamente bem-vinda. Pelo menos, os 20 clubes da Premier League mostraram-se contra a realização do Mundial de futebol de dois em dois anos.

Em comunicado, a Liga mostrou-se contra a proposta, que até tem tido em Wenger, um dos grandes protagonistas da história do campeonato, um dos seus principais defensores. As janelas internacionais mais longas também não são bem-vistas pelos 20 clubes.

Para a Premier League, as mudanças podem trazer problemas no que toca à saúde dos jogadores, à pré temporada, à qualidade de jogo e à experiência do próprio adepto.

"Estamos abertos a reformas e a novas ideias, mas estas devem reforçar o equilíbrio complementar entre futebol nacional e internacional, a fim de melhorar o jogo a todos os níveis", pode ler-se no comunicado.