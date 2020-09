Premier acaba com horário tardio por causa do fecho dos pubs

Liverpool's English defender Trent Alexander-Arnold (R) takes a free kick during the English Premier League football match between Chelsea and Liverpool at Stamford Bridge in London on September 20, 2020. (Photo by Michael Regan / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Clubes da liga inglesa deverão discutir em outubro a continuidade da transmissão em direto de todos os jogos

As mais recentes medidas tomadas pelo governo britânico para tentar conter a pandemia de covid-19 já estão a causar impacto no futebol. Além do adiamento do regresso dos espectadores aos estádios e demais recintos desportivos - possivelmente até à Primavera -, com os prejuízos que daí resultam (estima-se que cem milhões de libras todos os meses, quase 110 milhões de euros), agora chegou a vez do horário dos jogos e, provavelmente, das transmissões televisivas.

A Premier League vai abdicar de ter jogos a arrancar às 20h15, de acordo com o jornal inglês "Guardian", por causa da obrigatoriedade de os pubs fecharem às 22 horas. Este horário mais tardio foi introduzido como forma de a liga conseguir comercializar mais um pacote de direitos televisivos, mas agora optará por suspendê-lo. Em causa está a convicção de que os adeptos, com o fecho dos pubs, irão socializar para casa uns dos outros até ao fim dos encontros e depois destes, contribuindo assim para uma maior disseminação do novo coronavírus.

Para já, esta decisão implicou a antecipação em 15 minutos de dois encontros marcados para a próxima segunda-feira: o Fulham-Aston Villa começará às 17h45 e o Liverpool-Arsenal às 20h00, de forma a que possam terminar antes das referidas 22 horas. No fim de semana de 3 e 4 de outubro também não haverá jogos a começar às 20h15, com os clubes a aproveitarem a pausa para seleções que se segue para debaterem se esta opção se tornará permanente.

Em discussão, segundo o mesmo jornal, também irá estar a curto prazo a manutenção da transmissão em direto de todos os jogos da jornada, uma vez que há clubes que defendem que a ausência prolongada de público nos estádios deveria ser compensada com um aumento das verbas pagas pelos operadores televisivos que passam a Premier League.