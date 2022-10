"Prefiro que digam que querem parar, mas só dois me disseram isso: Pepe e Seedorf"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Pepe pediu a Carlo Ancelotti para não jogar final da Liga dos Campeões, em 2014.

Em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo deste sábado (20h00), com o Getafe, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, foi questionado sobre se os jogadores estão com o "travão de mão puxado". "Conhecendo os jogadores", o técnico italiano disse acreditar que não, uma vez que "querem jogar" sempre, mesmo quando estão cansados, o que os leva várias vezes a não serem sinceros.

"Travão de mão puxado? Creio que não. Conhecendo os jogadores, querem jogar. Devemos avaliar bem o cansaço, jogamos de três em três dias. O jogador não é tão sincero nesse sentido, diz que está bem mesmo que esteja cansado. Às vezes não ser sincero neste sentido custa lesões", começou por dizer, antes de revelar que, em 30 anos de carreira, apenas dois jogadores lhe disseram que preferiam parar, devido à fadiga. Um deles foi Pepe, central e capitão do FC Porto e da Seleção Nacional.

"Prefiro que sejam sinceros, se estão cansados, e que me digam que preferem parar. Só dois jogadores me disseram isso em 30 anos: um foi Pepe, numa final de Champions [final de Lisboa, em 2014, entre Real e Atlético de Madrid, 4-1] e o outro foi Seedorf, num jogo de campeonato [no Milan]", concluiu.