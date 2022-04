"Prefiro jogar na melhor equipa do mundo do que ser o melhor"

Sergio Ramos com a camisola do PSG

Sergio Ramos acredita que ainda tem alguns anos de carreira pela frente.

A primeira temporada de Sergio Ramos ao serviço do PSG tem sido marcada por problemas físicos, mas o central espanhol acredita que tem ainda muito para dar ao futebol. Numa entrevista concedida a Ludovic Giuly, antigo jogador francês, na plataforma "Amazon Prime Francia", o defesa de 37 anos acredita que pode continuar a jogar para lá dos 40.

"Quanto tempo ainda me resta como profissional? Entre quatro a cinco anos ao mais alto nível. Aqui em Paris tenho dois anos de contrato. Vamos tentar que sejam três. Depois veremos. Enquanto o físico me permitir, a cabeça está muito bem focada", afirmou.

"Prefiro jogar na melhor equipa do mundo, porque, no fim de contas, o futebol é um desporto coletivo. Antes de ser o melhor do mundo individualmente, prefiro jogar Mundiais, Champions... É sempre preciso o trabalho da equipa", disse ainda Ramos.

O ex-jogador do Real Madrid leva apenas sete jogos com a camisola do PSG, com um golo marcado.