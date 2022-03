Carlos Mourino (à direita), presidente do Celta de Vigo

Palavras de Carlos Mouriño, presidente do Celta de Vigo

Em declarações à agência EFE, Carlos Mouriño, presidente do Celta de Vigo, anunciou esta quarta-feira a contratação de Luís Campos como consultor externo do clube, confirmando os relatos avançados anteriormente pela imprensa espanhola.

"É lógico que, só por nós mesmos, não poderíamos tê-lo [Luís Campos], porque cairíamos no facto de que, ao fazer um grande equipa, colocaríamos em risco a economia do clube, mas encontrámos uma boa solução. Partilhamo-no com três clubes completamente diferentes da Europa e acho que nos vai dar resultados extraordinários. É novo, é diferente, mas se quisermos evoluir, os primeiros a ter de fazê-lo somos nós", explicou.

O presidente do atual 11ª classificado da LaLiga salientou ainda a importância da estabilidade num projeto como o do Celta de Vigo, que procura a 11ª presença consecutiva no primeiro escalão espanhol.

"Sabemos onde a nossa equipa pode chegar e estamos a trabalhar nisso. Sempre disse que prefiro dez anos na primeira divisão do que um na Europa, o que foi cumprido. Passámos dez anos e o próximo, que eu tomo como certo, será o 11ª. Há apenas oito equipas na primeira divisão com esse tempo. A partir daí, toda a ambição do mundo, mas também estabilidade", referiu Mouriño.

O dirigente máximo do Celta de Vigo aproveitou também para lamentar a situação do principal rival, o histórico Deportivo da Corunha, afundado na terceira divisão espanhola, assim como as cenas lamentáveis que aconteceram no último encontro entre o rival e a equipa B.

"Dói-me ver o Deportivo onde está. Para a Galiza seria bom se estivessem a competir connosco na primeira divisão. Ambas as direções estão a trabalhar para que os dérbis sejam vividos com muita paixão mas também com muita alegria", revelou Carlos Mouriño.