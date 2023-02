Precedente da justiça portuguesa pode levar Robinho à prisão

Justiça italiana pediu ao Brasil que o antigo jogador cumpra a pena de nove anos de prisão por violação naquele país

Robinho pode mesmo ir parar à prisão no Brasil devido a um precedente da justiça portuguesa.

O antigo jogador foi condenado em Itália por violação, a nove anos de prisão, e a justiça italiana pediu ao Brasil para que faça Robinho cumprir a pena no seu país, já que a constituição brasileira não permite a extradição.

As autoridades competentes brasileiras já começar a analisar o pedido da justiça italiana e Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, mencionou que existe um precedente relacionado com Portugal, de um brasileiro condenado no nosso país a 12 anos de prisão por roubo, rapto e violação, no qual o STJ acolheu o pedido da justiça portuguesa para cumprimento da pena no Brasil.