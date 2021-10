Prazo para cedência de atletas às seleções no Mundial'2022 encurtado

Jogadores internacionais convocados pelos países participantes na competição deverão ser dispensados pelos clubes com sete dias de antecedência

Os jogadores que forem convocados para o próximo Campeonato do Mundo vão ser, segundo avançou o L' Equipe, cedidos uma semana antes (14 de novembro) do arranque da competição, que se vai realizar no Catar, sob altas temperaturas.

A informação dada pelo jornal desportivo francês, que teve acesso a um documento da FIFA relacionado com a organização do Mundial, contrasta com o anúncio feito pelo organismo que tutela o futebol à escala planetária, ou seja, o prazo será encurtado.

O órgão liderado por Gianni Infantino havia comunicado aos clubes, há alguns meses, que teriam que dispensar os respetivos atletas internacionais convocados pelos países participantes duas semanas antes do arranque do Mundial'2022.

O próximo Campeonato do Mundo vai ocorrer entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Catar, numa altura em que será período de verão naquele país do Médio Oriente.