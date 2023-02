Potter não tem vida fácil no Chelsea, mas em Inglaterra dão uma garantia

Imprensa inglesa assegura que o lugar do técnico não está em risco.

Oficializado como sucessor de Thomas Tuchel no Chelsea em setembro passado, Graham Potter não tem tido vida fácil ao leme do clube londrino. O técnico inglês de 47 anos venceu apenas nove de 23 jogos oficiais disputados, mas a confiança, ainda assim, é plena em Stamford Bridge.

Segundo garante o The Atheltic, o lugar de Potter não está em risco e a intenção dos responsáveis do clube é dar-lhe um projeto a longo prazo.

O Chelsea, que investiu forte no mercado de janeiro, com destaque para os 121 milhões pagos por Enzo Fernández, ocupa apenas o nono lugar da Premier League, com 31 pontos em 22 jornadas. Irá apostar forte na Liga dos Campeões, prova na qual terá o Dortmund pela frente nos oitavos de final.