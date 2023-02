Potter critica introdução do VAR: "Queremos mesmo que todas as decisões sejam corretas?"

Treinador do Chelsea defendeu que o "erro humano" é um aspeto que "faz parte do futebol".

Graham Potter, treinador do Chelsea, mostrou-se esta sexta-feira contra a introdução da tecnologia de videoárbitro (VAR) no futebol, defendendo que o "erro humano" é um aspeto que "faz parte" do desporto.

"Eu não tenho um problema com o VAR necessariamente. Eu não o teria introduzido em primeiro lugar, porque sou um tradicionalista romântico. Mas percebo que querem que todas as decisões sejam corretas. Aí pergunto: Queremos mesmo que todas as decisões sejam corretas? Porque existe um elemento de erro humano que acontece nos jogos e que nos coloca a falar e deixa-nos chateados. Faz parte do jogo", referiu, em conferência de imprensa.

"Eu não acho que seja fácil ser videoárbitro. Penso que ainda estamos numa fase inicial do que é sê-lo, porque deve ser diferente ir ao relvado, sentir o jogo e só depois ir à sala e arbitrar o jogo, por exemplo. Portanto isso é algo em que, inevitavelmente, eles ficarão melhores. Mas tirando isso, tenho mais problemas com que me preocupar do que o VAR", completou Potter.

O Chelsea, décimo classificado da Premier League com 31 pontos, recebe o Southampton, lanterna-vermelha com 15, no sábado (15h00), em jogo da 24.ª jornada da competição.