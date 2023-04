Potter após derrota: "Se olharem para a estatística, foi uma exibição positiva..."

Declarações de Graham Potter, treinador dos blues, após o Chelsea-Aston Villa (0-2), jogo relativo à 29.ª jornada da Premier League.

Derrota: "Fomos os piores em campo nas duas áreas. O primeiro golo deles foi desapontante na nossa perspetiva. Eles fizeram muitas coisas boas na partida, com muitas saídas para o ataque e remates. Se olharem para a estatística, foi uma exibição positiva, mas em termos de resultado não é. Estamos todos muito desapontados. Queremos vencer os nossos jogos em casa. Havia alguma positividade à nossa volta e os jogadores deram tudo o que tinham. Não foi por falta de esforço, mas ao mesmo tempo precisamos de gerir melhor os momentos pequenos. O marcador conta a história do jogo".

Chelsea acabou a partida com 27 remates: "O número mais importante é o que está contra nós. Temos de fazer melhor. No jogo, pudemos ver que os jogadores deram tudo, assumiram a responsabilidade e tentaram, tiveram muitas entradas na área e vários remates e ataques. Acabámos por conceder um primeiro golo evitável, o que tornou tudo muito emocional e com razão. Ficámos desapontados porque estávamos a perder 1-0, mas os jogadores responderam bem e continuaram a fazê-lo. O segundo golo também é desapontante, porque começámos bem a segunda parte. Mas se olharem para a estatística, existem muitos aspetos positivos, tirando o principal. Ainda assim, o nosso momento não parece muito positivo".

Como está a equipa? "Depois de uma derrota existe sempre desilusão. Há sempre um sentimento de que não estamos a melhorar, o que é justo. Temos de analisar a exibição e olhar para as coisas que fizemos bem e para o que podemos fazer melhor. Defensivamente ficámos muito abertos, mas se olharem para a estatística do jogo, tivemos oportunidades para nós e duelos individuais, mas no mais importante, que é colocar a bola na baliza adversária, fomos piores do que eles. Eu não gosto de culpar alguém, tenho de assumir a responsabilidade. Somos uma equipa e temos de nos manter juntos, quer vencemos ou percamos. Iremos recuperar e vamos preparar-nos para o próximo jogo. Precisamos de responder, isso é certo, mas estamos ansiosos por isso".