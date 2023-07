"Harry Kane? É justo dizer que não estou relaxado quanto ao assunto"

O novo treinador do Tottenham espera que a situação do avançado inglês, que tem apenas mais um ano de contrato e tem sido associado ao Bayern, seja resolvida o mais rapidamente possível, mas recusou traçar uma data limite para isso acontecer.

Numa altura em que a imprensa inglesa avança que Harry Kane rejeitou a possibilidade de renovar contrato com o Tottenham, uma notícia que o coloca ainda mais perto de reforçar o Bayern, Ange Postecoglou, novo treinador dos spurs, admitiu que a situação não o está a deixar nada calmo.

"É justo dizer que não estou relaxado quanto ao assunto. Não é algo em que possas dizer: 'Bom, logo se vê o que acontece'. Ele é uma parte muito importante deste clube e não só da equipa. Por isso, temos de lidar com isto e pensar, em função de todos os envolvidos, que este assunto não pode demorar demasiado [a ser resolvido]. Eu não acho que isso beneficie ninguém. Não penso que seja bom para o Harry ou para clube, porque queremos estar focados ao máximo e acabamos por nos repetirmos várias vezes", desabafou, em conferência de imprensa.

Apesar disso, o técnico australiano, que tem dupla nacionalidade grega, recusou definir uma data limite para a resolução da novela Kane.

"Não quero colocar um prazo, porque isso apenas traz mais pressão. Eu quero que estas coisas se resolvam pelos motivos certos. A realidade é que ele ainda é um jogador contratualizado ao nosso clube e é assim que o vejo. Não é como se o seu contrato expirasse no dia 12 de agosto. Ele tem de tomar uma decisão e ainda tem um ano de contrato. Por isso, não estou relaxado mas também não vou colocar pressão nele nem em ninguém do clube. Mas no fundo, penso que ninguém quer que isto demore demasiado", concluiu.