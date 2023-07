"Eu tive uma boa conversa com Harry Kane. Está comprometido"

Numa altura em que tem sido apontado a uma mudança para o Bayern, o novo treinador dos spurs, Ange Postecoglou, revelou que teve uma conversa com o goleador inglês.

Ange Postecoglou, novo treinador do Tottenham, garantiu esta segunda-feira que Harry Kane continua "comprometido" com o clube, apesar dos rumores que o apontam como um alvo do Bayern, que já terá apresentado inclusive duas propostas pelo avançado inglês, de 29 anos.

Numa altura em que os spurs estão a realizar um estágio de pré-época na Austrália, na qual o goleador inglês, que tem apenas mais um ano de contrato, está incluído, o técnico dos spurs revelou ter tido uma breve conversa com o jogador.

"Eu tive uma boa conversa com Harry [Kane]. Não foi nada do outro mundo, como as pessoas procuram. Foi apenas uma boa conversa em que me apresentei e na qual falámos maioritariamente sobre o clube, o seu estado atual e acerca do que ele acha que podemos melhorar. Não se trata de uma visão específica de uma pessoa, o que importa é o grupo e estamos perfeitamente alinhados nisso. Queremos ver uma equipa bem-sucedida este ano", afirmou, em conferência de imprensa.

Recorde-se que, na quinta-feira, a imprensa inglesa avançou uma reunião entre representantes do campeão alemão e Daniel Levy, presidente do Tottenham, com vista à discussão de uma transferência de Kane. Mais tarde, Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern, mostrou-se confiante quanto ao negócio.

Ainda assim, Postecoglou frisou que Kane ainda pertence aos quadros do Tottenham e que o jogador está totalmente focado nos trabalhos da equipa.

"Ele está aqui e enquanto estiver, vai estar totalmente comprometido com o que estamos a fazer, é assim que tenho visto as coisas. Ninguém falou comigo sobre Munique. Se outros clubes querem falar sobre jogadores que estão contratualizados connosco, isso é mais um problema deles do que nosso. Temos quase um mês até ao início da época e a janela de mercado ainda está aberta, por isso veremos o que vai acontecer", finalizou.

