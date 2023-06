Possível subida do Bari à Série A cria um problema à família De Laurentiis

Dono do Bari é o filho do dono do Nápoles. Lei da concorrência impede dois clubes do mesmo dono ou familiar até quarto grau na mesma divisão

O Bari está na luta pela subida à Série A (empatou fora com o Cagliari, 1-1, na primeira mão da final do play-off de subida), mas caso consiga esse objetivo, terá de ser vendido à pressa para concretizar a promoção.

É que o dono do Bari é Luigi De Laurentiis, filho de Aurelio De Laurentiis e dono do Nápoles. E as leis de transparência e concorrência em Itália impedem que dois clubes do mesmo proprietário (ou com parentesco até ao quarto grau) compitam no mesmo escalão.

Já mesmo um precedente, quando Lotito, dono da Lázio, teve de vender a Salernitana. Lotito queria 60 milhões e teve de vender por 10 milhões.

"O meu pai e eu fazemos um pacto de ferro: independência total na gestão do clube, liberdade de manobra absoluta. Napoli e Bari na Série A? Compreendo o interesse, mas, neste momento, deixem-me pensar apenas nos dois jogos com o Cagliari e nas nossas jóias", disse há dias Luigi De Laurentiis.