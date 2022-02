"Possível regresso ao PSG? Não fecho nenhuma porta e no final da época tomo uma decisão"

Em destaque no Leipzig, e com contrato até 2024, Nkunku não descarta qualquer cenário para o fim da presente temporada.

Nkunku, jogador do Leipzig, está a viver um grande momento de forma e os rumores sobre o seu futuro são uma constante. Tendo contrato até 2024, o médio, em declarações ao jornal "Le Parisien", no entanto, não descarta qualquer cenário para o fim da temporada, embora saliente que o emblema alemão já é um "grande clube".

"O Leipzig é um grande clube. Já não é o clube trampolim. Há dois anos estávamos nas meias-finais da Liga dos Campeões. No entanto, no final da época vou sentar-me com o clube, o meu agente e os meus familiares para tomar uma decisão", começou por afirmar, sendo depois questionado sobre se seria possível um regresso ao PSG, clube que deixou em 2019 para rumar precisamente ao emblema alemão.

"Não fecho nenhuma porta", atirou o médio ofensivo francês, de 24 anos, que esta temporada soma 18 golos e 11 assistências pelo Leipzig.