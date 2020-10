Possível quarentena pode adiar estreia de Cavani para o... PSG

Governo Britânico pode obrigar o jogador a cumprir uma quarentena de 14 dias

Tendo em conta a legislação devido ao coronavírus imposta no Reino Unido, Edinson Cavani, que até há bem pouco tempo era um jogador livre, pode ver-se obrigado a cumprir um período de quarentena.

Caso isso aconteça, o jogador apenas estará disponível para se estrear com a camisola do Manchester United no Parque dos Príncipes, frente ao Paris Saint-Germain, clube que representou nas sete temporadas anteriores.

Desde que terminou o contrato com o PSG, no final da época passada, o jogador uruguaio ficou em França, a treinar de forma individual, e, por isso mesmo, a condição física também não estará ao melhor nível.

Assim, cumprindo os 14 dias de quarentena no dia 18 de outubro, a sua estreia poderá acontecer na terça-feira (20), na Liga dos Campeões frente à sua anterior equipa.

Tendo em conta que depois de ter terminado a ligação com a equipa parisiense não voltou a estar com o plantel, nem foi submetido aos testes à covid-19, como os ex-companheiros, e tendo estado de férias em Ibiza, o Governo Britânico pode considerá-lo como um estrangeiro normal que entra no país, sendo obrigado a cumprir quarentena de 14 dias.

O Manchester United, por seu lado, já pediu às autoridades britânicas que se pronunciassem a esse respeito, uma vez que o jogador está isolado em casa.