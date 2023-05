Possível entrada de banco do Catar no Manchester United alimenta rumor Neymar

Brasileiro pode estar de saída do PSG e os red devils podem ser o destino

O futuro de Neymar no PSG é incerto e os rumores de uma possível transferência para o Manchester United estão a crescer, sobretudo pela possível entrada de investimento do banco do Catar no clube inglês.

Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente do banco do Catar e membro da família real do país, está entre os interessados na aquisição dos red devils. Com ligações também ao PSG, em Inglaterra já se fala que poderão facilitar a mudança de Neymar para Manchester.

O PSG quer refazer o plantel e mudar a filosofia, num plano que pode implicar as saídas das estrelas Messi e Neymar. Neymar tem contrato até 2027 e cláusula de rescisão de 250 milhões de euros.

Além do Banco do Catar, também a Ineos fez uma proposta de compra do Manchester United. Os cataris colocaram em cima da mesa 5,7 mil milhões de euros para controlar 100% do clube, prometendo acabar com a dívida existente.