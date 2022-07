Posição de Luis Díaz no ranking de jogadores sul-americanos vista como "injusta"

A revista inglesa FourFourTwo colocou, à frente do internacional colombiano, alguns nomes que estão a gerar controvérsia.

Luis Díaz foi uma das principais figuras do futebol europeu na última temporada. Após uma primeira metade de época fenomenal ao serviço do FC Porto, o jogador natural de Barrancas foi contratado pelo Liverpool, onde deu seguimento à brilhante performance que tinha tido até então.

Desde que chegou ao futebol inglês, o extremo recebeu elogios de várias figuras ilustres do desporto-rei e terminou a temporada com quatro títulos coletivos: dois pelos dragões (Campeonato Nacional e Taça de Portugal) e dois pelos reds (Taça da Liga inglesa e Taça de Inglaterra).

Ainda assim, para a revista inglesa FourFourTwo, "Luchito" não foi além da sétima posição no top 10 dos jogadores da América do Sul, vendo nomes como Casemiro, Neymar e até Lionel Messi à sua frente, todos eles com uma temporada bastante aquém daquilo que era esperado.

Esta situação está a indignar a imprensa colombiana, em particular o jornal Marca Claro, que classifica o lugar que o "guajiro" ocupa como "injusto".

Em 2021/22, entre FC Porto e Liverpool, Luis Díaz realizou 54 jogos, apontou 22 golos e deu nove assistências, sendo ainda um elemento crucial na campanha da formação de Anfield na Liga dos Campeões (o conjunto da cidade dos Beatles atingiu a final da competição milionária, mas perdeu por 0-1 diante do Real Madrid, em Paris).

Confira a lista completa dos 10 jogadores sul-americanos em maior destaque na última época, segundo a FourFourTwo:

1 - Vinícius Júnior (Brasil / Real Madrid)

2 - Alisson Becker (Brasil / Liverpool)

3 - Lionel Messi (Argentina / PSG)

4 - Federico Valverde (Uruguai / Real Madrid)

5 - Casemiro (Brasil / Real Madrid)

6 - Neymar (Brasil / PSG)

7 - Luis Díaz (Colômbia / FC Porto e Liverpool)

8 - Lautaro Martínez (Argentina / Inter)

9 - Gabriel Jesus (Brasil / Manchester City)

10 - Fabinho (Brasil / Liverpool)