"Portugueses no Wolverhampton? Queremos dar um toque britânico à equipa..."

Declarações de Julen Lopetegui, novo treinador do Wolverhampton, em entrevista ao jornal Marca.

Os Wolves estão em último lugar na Premier League e a quatro pontos dos lugares fora da zona de despromoção: "Há que convencer os rapazes de que têm capacidade para muito mais. Vamos tentar melhorar a equipa no mercado de janeiro. Os plantéis constroem-se a partir de trás [da defesa]. Temos de ser sólidos. Temos jogado bem em lugares em que a incidência é menor. Temos de melhorar as nossas exibições em várias áreas, ainda que a defesa seja a mais importante e causar mais dano a partir daí. Não será fácil, há muita igualdade na Premier League. Há 12 equipas que estão num nível equilibrado".

Há dez portugueses no plantel: "Há muitos que já treinei no passado, mas queremos dar também um toque britânico à equipa. Os balneários precisam de um pouco da identidade do lugar onde estão. Há também espanhóis, mexicanos, ingleses... Há diferentes nacionalidades que queremos unir para sermos uma equipa unida e sólida".

Começou do zero após a saída do Sevilha? "O "reset" acontece quando estás parado, mas este é um novo projeto que enfrentamos no máximo, com ambição, vontade e motivação. Ser capaz de liderar uma equipa noutro país, com outra cultura e idioma, é um desafio pessoal precioso. Mas temos de ser capazes de competir, é essa a nossa meta".